Как преодолеть неуверенность: несколько простых лайфхаков

Уверенность в себе играет немаловажную роль в разных аспектах жизни. Здоровая самооценка помогает лучше выбирать партнеров, находить работу, которая доставляет удовольствие, и не поддаваться влиянию общества. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут преодолеть скованность.

Видео дня

Дистанционируйтесь от токсических воздействий

Следует без колебаний вычеркнуть токсичных людей из своей жизни. Такие люди не способны строить здоровые межличностные отношения и стремятся унизить других, чтобы возвыситься.

Читайте также: Правило 5 минут: Как успевать гораздо больше и быть более продуктивным

Разработайте конкретный план

Если объективные факторы способствуют неуверенности, то очень важно разработать план для их эффективного преодоления. Важно признать, что одной только осведомленности недостаточно; активные действия и реализация плана – это то, что приводит к реальным изменениям.

Определите свои сильные стороны

Составьте список сильных сторон, талантов и значительных достижений, которыми вы гордитесь. Визуализация достоинств поможет повысить самооценку и напомнит о ваших возможностях.

Фильтруйте внешнюю критику

Не позволяйте другим словам глубоко влиять на вас. Принимайте конструктивную критику с пониманием, отделяя ее от безосновательной критики, не имеющей никакой цели, кроме как унизить вас.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !