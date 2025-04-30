Как приготовить дома ребрышки BBQ: рецепт

На этот раз захотелось добавить что-то особенное на стол — и выбор пал на ребра с карамельной корочкой и пряным ароматом.

К рецепту:

2 кг свиных ребрышек

18 г соли

паприка копченая, молотые кориандр, черный перец, горчица, масло

Соус:

250+50 мл яблочного сока

175 г томатного соуса

25 г яблочного уксуса

50 г сахара

чили, сушеный чеснок

соль и копченая паприка

Приготовление:

С ребрышек снимаю внутреннюю пленку, нарезаю по косточке, добавляю соль, специи и масло, все хорошо перемешиваю.

Готовлю соус:

В сотейнике или сковороде смешиваю все ингредиенты. Довожу до кипения и охлаждаю.

Добавляю 2/3 соуса к ребрышкам, перемешиваю, выкладываю на противень, доливаю оставшийся соус, накрываю еще одним противнем и ставлю в разогретую до 180 °С духовку на 30 мин. Затем уменьшаю температуру до 160 ° С еще на 45 мин.

Далее снимаю верхний противень, поднимаю температуру до 180 °С и подрумяниваю ребрышки по 15 и 10 мин с каждой стороны. Я еще добавил 50 мл сока и 100 мл воды, чтобы соус не пересох. Но все это можно делать в любой форме, накрывая фольгой или просто крышкой.

Едим горячими, или можно разогревать и подавать с любимым салатом или гарниром.

Для приготовления ребрышек я использовал масло из виноградных косточек – оно без запаха, нейтральное на вкус, идеальное для соусов.

А еще добавил готовый томатный соус для бургеров и стейков – он имеет насыщенный томатный вкус и легкую остроту каенского перца. Прекрасно дополняет ребра!