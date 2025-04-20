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Как приготовить ГХИ дома?
Ингредиенты:
500 г или 1 кг сливочного масла (82,5% жирности, без добавок)
Возьмите кастрюлю с толстым дном и уложите масло. Растопите его на маленьком огне, не доводя до кипения.
Масло начнет пениться – это выходит влага.
Продолжайте варить 15-30 минут на минимальном огне, пока оно не станет прозрачным и не приобретет золотистый цвет.
Соберите пену ложкой или процедите через марлю или мелкое сито. Осадок (белковые остатки) должен остаться на дне, а сверху – чистый золотистый жир.
Перелейте масло в стеклянную банку. После охлаждения оно станет более густым.
Храните при комнатной температуре до 3 месяцев (в темном месте).