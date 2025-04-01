Как приготовить идеальную сдобную булку: секретный рецепт из Италии

БУЛКА ПО РЕЦЕПТУ ВТОРАЯ ИТАЛИЯ

Секрет идеальной сдобной булки прост: качественные ингредиенты, немного терпения и… правильный способ затворения.

Мой друг из Италии всегда готовит тесто в пакетах-слайдерах.

Ингредиенты для теста:

Сахар - 150 г

Сухие дрожжи - 10 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко - 400 мл

Ванильный сахар - 1 пакетик

Сливочное масло – 100 г

Мука - 700 г

Ингредиенты для начинки:

Сливочное масло (комнатной температуры) - 200 г

Мед - 100 г

Ваниль - по вкусу

Корица – по вкусу

Способ приготовления:

В пакете-слайдере смешайте все ингредиенты для теста, закройте его и хорошо вымесите – никакой грязной миски!

Распределите тесто равномерно в пакете и оставьте в теплом месте на 40 минут, чтобы поднялось.

Для внутренности смешайте сливочное масло с медом, ванилью и корицей. Сформируйте прямоугольник, заверните в пищевую пленку, охладите и нарежьте кубиками.

Извлеките тесто из пакета-слайдера, присыпьте его мукой, переложите в форму для запекания, накройте пленкой и дайте ему еще раз отдохнуть.

Пальцами сделайте углубление в тесте. Разложите сверху кусочки ароматного масла, по желанию посыпьте миндальными хлопьями и сахаром.

Выпекайте при 170°C до готовности.