Как приготовить котлеты как в ресторане: 3 простых лайфхака

Когда дело доходит до приготовления аппетитных котлет, внимание к деталям и добавлению определенных ингредиентов может иметь важное значение. Даже самые маленькие элементы могут оказать большое влияние на конечный результат. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут создать котлеты вашей мечты.

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Лук

Лук играет немаловажную роль в повышении сочности блюд из мясного фарша. Однако, чтобы добиться желаемого результата, важно правильно обращаться с этим ингредиентом.

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Сахар

Если вы хотите получить отличную золотистую корочку на котлетах, можно добавить немного сахара. С его помощью можно заметить поразительную разницу, ведь он способствует созданию карамелизированного слоя, что придает блюду непревзойденный вкус.

Сало

Добавление небольшого количества смальца – это быстрый и простой способ значительно улучшить общее качество котлет. Этот традиционный метод может усилить их вкус, сочность и рыхлость. Однако имейте в виду, что полученные котлеты могут быть более жирными, чем обычно, из-за добавления смальца.

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