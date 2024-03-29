Как приготовить вкусный и сочный шашлык: 5 интересных советов

Узнайте полезные советы по приготовлению вкусных шашлыков, которые станут основой для совершенствования гриля на вашем дворе. UAportal рассказал, что стоит знать, чтобы приготовить вкуснейшее блюдо и поразить гостей и друзей.

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Маринование

Быстрый и вкусный маринад можно приготовить, смешав оливковое масло, сок лимонный, измельченный чеснок и набор любимых специй. Мясо следует положить в пакет с застежкой-молнией и поставить в холодильник как минимум на 2 часа, а в идеале – на ночь, чтобы оно максимально пропиталось.

В маринад можно добавить столовую ложку йогурта, чтобы смягчить мясо и сохранить его сочность во время жарки на гриле. Важно не перестараться, поскольку это может привести к тому, что шашлык получится слишком соленым или острым.

Нанизывание

При нанизывании мяса и овощей на шашлык следует использовать два параллельных друг друга шампура. Это предотвращает вращение ингредиентов и облегчает переворачивание на решетке.

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Овощи

Овощи, такие как помидоры черри или грибы, можно нанизать на шампуры вдвое или разделить кусочком болгарского перца или лука, чтобы предотвратить пригорание. Оставляя немного пространства между ингредиентами, вы обеспечите равномерное приготовление.

Улучшение вкуса

Улучшите вкус шашлыка, добавив к смеси специй немного сумаху для острого цитрусового аромата. Небольшая горсточка измельченной свежей зелени, например петрушки, мяты или кинзы, придаст блюду свежести.

Лимон

Снимите шашлык с гриля и сбрызните его лимонным соком, чтобы подчеркнуть вкус. Поджарьте ломтики лимона на гриле и подайте их к мясу, чтобы добавить дополнительную пикантность.

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