Как приучить кота к лотку: полезные советы

UAportal подготовил эффективные стратегии, которые помогут приучить кота к лотку. Выполнение этих советов будет способствовать воспитанию хороших привычек у кота и предотвращать возникновение неприятностей за пределами лотка.

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Выбор места и наполнителя

Будьте последовательны при выборе местоположения лотка. Выберите тихое и доступное место для него и избегайте частых изменений, чтобы предотвратить путаницу и несчастные случаи.

Поддержание чистоты

Используйте правильный тип наполнителя. Экспериментируйте с разными типами наполнителей, чтобы найти то, почему ваш кот предпочитает текстуру и запах.

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Регулярно чистите лоток

Каждый день выгребайте наполнитель, чтобы удалить отходы и комки, и полностью меняйте наполнитель по крайней мере раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту.

Поощряйте кота похвалой или лакомством

Поощряйте кота похвалой или лакомством, когда он успешно пользуется лотком, чтобы создать положительную ассоциацию.

Правильно реагируйте на несчастные случаи

Если ваш кот справляет нужду за пределами лотка, избегайте наказания, тщательно очистите загрязненное место, чтобы устранить неприятный запах.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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