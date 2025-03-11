Как приучить себя есть больше овощей

Исследование American Gut Project показало, что люди употребляющие 30 растений в неделю имеют более богатый микробиом кишечника. А это, в свою очередь, связано с более крепким иммунитетом, сниженным риском хронических заболеваний и даже улучшением психического здоровья. К растительной пище в этом контексте относят фрукты, овощи, бобовые, орехи, семена, цельнозерновые продукты, травы и специи.

Итак, чем разнообразнее растительной пищей мы будем кормить наши кишечные бактерии, тем разнообразнее они могут стать и тем больше "навыков" у них будет.

Тренируйте наши иммунные клетки, ведь 70% живут в нашем кишечнике!

Выбирайте цельнозерновые продукты: замените белый хлеб, макароны и рис на их цельнозерновые аналоги, как крупы.

Добавляйте орехи и семена: небольшая порция 20-30 г в день уже вклад в разнообразие.

Включайте бобовые: добавляйте фасоль, нут или чечевицу в привычные блюда.

Используйте замороженные и квашеные продукты: удобно и помогает сохранить разнообразие без лишних затрат.

При походе в магазин выбирайте себе новый растительный продукт, то, что еще никогда не ели, это разнообразит рацион и удивит ваш микробиом.