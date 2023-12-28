Как привлечь благополучие: Важнейшие обереги для вашего дома

Наши дома – это больше, чем просто физическое пространство: святыни, источники поддержки и комфорта. Поэтому очень важно наполнить жилое пространство атмосферой гармонии, уюта и, что самое важное, безопасности. Существует много способов оградить свое жилье от негативных влияний и UAportal рассказывает о них.

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Что же такое обереги и как они действуют?

Обереги – это предметы, обладающие символическим или магическим значением, способные притягивать или отображать определенные энергии. Они бывают разных форм и охватывают множество форм и цветов. Работая по принципу гармонии, амулеты настраиваются на желаемые частоты, эффективно усиливая ее в определенном пространстве.

Какие амулеты лучше всего подходят для вашего дома?

1. Подкова

Подкова часто считается символом удачи, счастья и процветания. Если повесить над дверью или окном, разместив концами вверх, она позволит собирать положительную энергию, обеспечивая ее удержание в пространстве.

2. Зеркало

Зеркало символизирует чистоту, правду и защиту. Его расположение на стене напротив входа или окна способствует отражению и отвлечению нежелательных посетителей и губительному воздействию плохого глаза.

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3. Соль

Соль, олицетворяющая очищение, здоровье и благословение, служит безупречным выбором. Посыпание солью углов комнаты или размещение ее в небольших мешочках под подушками или матрасами способствует очищению пространства.

3. Растения

Растения, являясь символами жизни, роста и покоя, в значительной степени способствуют созданию свежей и приятной атмосферы, а также притягивают богатство и любовь. Выбор растений с округлыми листьями, таких как папоротник, фикус или пальма, может усилить эти положительные эффекты.

4. Камни

Наконец, камни, символизирующие стабильность, силу и мудрость обладают способностью нейтрализовать отрицательные вибрации и наполнять пространство положительной энергией. Особенно рекомендуются камни с гладкой поверхностью, такие как агат, янтарь или турмалин.

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