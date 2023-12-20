Как продлить срок хранения продуктов: 5 способов

Когда речь идет о сохранении свежести продуктов, особенно в ситуациях, когда холодильник может быть недоступен, на помощь могут прийти народные советы. UAportal рассказал о методах, которые могут помочь уберечь фрукты, овощи и другие продукты от порчи.

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Экзотические фрукты

Когда речь идет о тропических фруктах, таких как бананы, манго и киви, холодильник не является идеальным местом для их хранения. Эти фрукты лучше всего сохраняют свой вкус и свежесть при комнатной температуре в сухом месте.

Чтобы предотвратить нежелательное перезревание, также важно не хранить бананы, киви, сливы, авокадо, манго, груши и помидоры в полиэтиленовых пакетах. В таких пакетах они выделяют этилен, созревающий агент, который может ускорить процесс гниения.

Овощи и зелень

Сельдерей, брокколи и листья салата лучше всего завернуть в алюминиевую фольгу. Это поможет сохранить их свежесть и продлит срок хранения. Что касается листовой зелени, храните ее в вертикальном положении в банке, наполненной водой, или в герметичном контейнере, предварительно тщательно вымыв и высушив.

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Ягоды

Нежная природа клубники и малины делает их склонными к образованию плесени. Для борьбы с этой проблемой мытье их в растворе уксуса и воды (в соотношении 1:10) с последующим просушки бумажным полотенцем значительно продлевает время их хранения в холодильнике.

Мясо

Вакуумирование свежего мяса вместо замораживания может продлить срок его хранения в холодильнике. Храните его в холодильнике, не мойте его заранее и используйте пергаментную бумагу вместо полиэтиленовых пакетов. Мясо, отделенное от костей, также хранится дольше.

Рыба

Выпотрошенную, промытую и высушенную рыбу следует хранить в герметичной упаковке в холодильнике. Поместив свежую рыбу в контейнер со льдом можно также увеличить срок ее хранения. Рыбаки часто используют для хранения рыбы измельченные листья полыни или крапивы.

Напомним, мы рассказали, как сделать холодильник из бардачка авто.

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