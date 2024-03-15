Как продлить срок работы стиральной машины: 3 полезных лайфхака

Чтобы ваша стиральная машина работала исправно и прослужила длительное время, следует соблюдать три важных правила стирки, о которых не все знают. UAportal рассказал, что таким образом вы сможете уйти от потенциальных неприятностей и увеличить эффективность работы бытовой техники.

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Проверка карманов и застегивания молний

Прежде чем загружать одежду в барабан, очень важно проверить карманы и убедиться, что все молнии застегнуты. Пренебрежение этим правилом может привести к засорению сливного отверстия из-за забытых вещей. Кроме того, пуговицы, замки и деликатные декоративные элементы подвергаются риску повреждения во время стирки.

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Оптимальная загрузка барабана

Правильное управление объемом барабана имеет немаловажное значение. Не перегружайте его, заполняя вещами не более чем на две трети его емкости. Для достижения сбалансированной стирки следует равномерно распределять загруженные вещи по поверхности барабана.

Предотвращайте чрезмерную вибрацию

Чтобы ваша стиральная машина не чувствовала сильной вибрации во время работы, необходимо принимать профилактические меры. Если она начинает излишне вибрировать, попробуйте поставить ее на строительный уровень. Эта простая регулировка обычно помогает достичь стабильности.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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