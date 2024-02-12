Как продлить срок службы стиральной машины: 3 полезные лайфхаки

Надлежащее обслуживание и уход за автоматической стиральной машиной могут значительно продлить срок службы. Прислушиваясь к советам профессионалов, вы сможете избежать распространенных проблем и излишних затрат. Чтобы обеспечить бесперебойную работу стиральной машины на долгие годы, UAportal подготовил три полезных лайфхака.

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Не перегружайте стиральную машину

Одной из наиболее распространенных ошибок является перегрузка барабана. Важно помнить, что мокрое белье тяжелее сухого. Это может привести к износу двигателя и других компонентов машины, что может сократить срок ее службы. Чтобы предотвратить это, ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции по эксплуатации, где часто указывается максимальная загрузка для различных типов тканей.

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Оптимальная температура

Регулярный запуск машины на высокотемпературных циклах может сократить срок службы электронагревателя. Во избежание этого рекомендуется выбирать режимы стирки с умеренной температурой воды вместо режима максимального нагрева. Так вы можете защитить нагревательный элемент и продлить его функциональность.

Тщательная очистка

Очистка стиральной машины выходит за рамки простого удаления пыли или остатков белья из загрузочного лотка. Регулярное обслуживание имеет немаловажное значение. Подумайте о том, чтобы раз в месяц запускать пустой цикл стирки с высокой температурой и добавлением обыкновенной лимонной кислоты.

Это поможет устранить любые устаревшие отложения и обеспечит эффективную работу машины. Кроме того, не забывайте держать загрузочную дверцу открытой, когда машина не используется, чтобы предотвратить образование плесени и поддерживать оптимальные условия эксплуатации.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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