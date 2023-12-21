Как произвести положительное первое впечатление: Эффективные советы

UAportal подготовил три лайфхака, которые могут оставить положительное первое впечатление после разговоров с другими людьми. Мы рассмотрели информацию о важности активного слушания, благодарности и использовании положительного языка тела для создания длительного положительного воздействия.

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Активное слушание

Демонстрация неподдельного интереса к разговору и активное взаимодействие с собеседником с помощью кивков, зрительного контакта и последующих вопросов может оставить положительное впечатление. Это свидетельствует о том, что разговор и говорящий действительно ценятся, что способствует положительному взаимодействию.

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Благодарность

Завершая разговор словами благодарности или благодарности, например, "Было очень приятно с вами пообщаться" или "Мне очень понравился наш разговор", можно дать собеседнику почувствовать, что его ценят. Эти простые жесты играют решающую роль в создании длительного положительного впечатления.

Положительный язык тела

Положительный язык тела играет решающую роль в эффективной коммуникации, налаживании связей и взаимопонимании с другими людьми. Постоянное соблюдение положительного языка тела, например прямая осанка, открытые жесты и искренняя улыбка, не только придает уверенности в себе и открытости, но и положительно влияет на собеседников.

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