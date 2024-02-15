Как просто и без труда обновить интерьер в доме: 3 интересных лайфхака

Хотите обновить свое жилое пространство? UAportal подготовил три простых лайфхака, которые помогут вдохнуть новую жизнь в ваш интерьер без необходимости капитального ремонта.

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Переставьте мебель

Подумайте о перестановке, чтобы изменить интерьер. Более уютное пространство можно создать, выделив зоны для отдыха с мягкой мебелью. Попытайтесь поэкспериментировать с разными вариантами расположения, чтобы оптимизировать пространство и функциональность комнаты.

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Добавьте зелени и цветов

Добавление зелени может мгновенно оживить пространство. Кроме того, свежие цветы в элегантном весе добавят роскошную атмосферу любому помещению.

Обновите освещение

Замена устаревших или тусклых осветительных приборов на новые стильные варианты может мгновенно превратить помещение в современное и изысканное. Создать глубину и интерес к пространству можно посредством комбинации общего, целевого и акцентного освещения. Кроме того, добавление напольных или настольных ламп может облегчить многослойность освещения и придать комнате теплоту.

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