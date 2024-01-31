Как проверить качество воды из-под крана: 5 полезных советов

Когда речь идет об экономии денег и времени, многие выбирают водопроводную воду, вместо того, чтобы покупать дорогие системы фильтрации. Однако возникает уместный вопрос: можно ли считать ее безопасной для потребления? UAportal подготовил 5 простых советов, которые помогут оценить качество водопроводной воды.

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Обратите внимание на цвет воды

Один из самых простых методов – проверить цвет воды. Несмотря на его простоту, важно не упускать из виду этот аспект, когда наливаете ее в стакан для питья. Регулярно проверяйте прозрачность воды.

Оцените запах

Еще один элементарный совет, о котором часто забывают, это тщательная оценка запаха воды. Она не должна обладать неприятным или резким ароматом.

Реакция мыла и воды

Простым и надежным методом оценки качества воды является мытье рук с мылом. Если во время мытья рук вода образует достаточное количество пены, это свидетельствует о том, что качество воды удовлетворительное. Однако, если этого не произошло, это свидетельствует о том, что она "жесткая" и может содержать вредные соединения, не прошедшие фильтрацию.

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Замораживание

Изменение агрегатного состояния воды может являться эффективным средством оценки ее качества. Заморозьте образец в морозильной камере и внимательно наблюдайте за образующимися ледяными хлопьями. Прозрачные льдинки свидетельствуют о хорошем качестве воды, в то время как мутные или мутные могут указывать на низкое качество.

Самодельный фильтр

Самодельный фильтр для воды может предоставить дополнительную информацию о качестве. Все, что вам понадобится, это воронка, пластиковая бутылка и простая бумажная салфетка.

Прикрепите самодельный фильтр к горлышку бутылки, а затем медленно пропустите воду через пористую бумагу. Если вы заметите, что на нем остались какие-то частицы или изменился цвет, желательно ее не использовать.

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