Как проверить натуральность шоколада: 5 действенных советов

Шоколад – это не только вкусное лакомство, но и он еще имеет разнообразные преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы и даже может предотвратить преждевременное старение. Однако важно убедиться, что шоколад, который мы потребляем, является натуральным, а не поддельным. UAportal подготовил пять интересных советов, как отличить настоящий шоколад от подделки.

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Взгляните на цену

Настоящий натуральный шоколад стоит дороже, поскольку для его производства требуется значительное количество качественных ингредиентов.

Изучите состав

Настоящий шоколад должен иметь простой состав, без лишних добавок. Проверяя этикетку, качественный продукт будет содержать только какао, сахар, сливочное масло и сухое молоко, если это необходимо. Избегайте продуктов, включающих растительные жиры, поскольку они являются явным признаком низкокачественного заменителя шоколада.

Проверьте срок годности

Натуральный шоколад имеет ограниченный срок хранения, обычно не превышающий 12 месяцев. Если вы натолкнулись на продукт, обещающий более длительный срок годности, это свидетельствует о том, что он может быть подделкой.

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Проведите тест

Простой способ определить натуральность шоколада – бросить небольшой кусочек в чашку с кофе, чаем или теплым молоком. Качественный продукт быстро опустится на дно, в то время как подделка может всплыть или раствориться.

Попытайтесь заморозить

Еще один полезный способ отличить настоящий шоколад от подделки – положить кусочек шоколада в морозильную камеру на пару часов. Если, достав его, вы заметите на поверхности белый налет, то шоколад натуральный. Эти отложения, известные как цветение какао-масла, возникают естественным образом и подтверждают подлинность шоколада.

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