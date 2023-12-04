Как проветрить прокуренную комнату за 20 минут: лайфхак с полотенцами

Вредное влияние курения ни для кого не секрет. Оно не только губительно влияет на здоровье курильщика, но и на окружающих. Пассивное курение представляет серьезную угрозу для некурящих, поэтому необходимо избегать пребывания в задымленном помещении.

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Кроме того, даже самим курильщикам не нравится стойкий запах табака в жилых помещениях, особенно на кухне. К сожалению, табачный дым может быть очень стойким, быстро проникая во все помещение.

UAportal рассказывает о быстром и простом решении этой проблемы, которое займет всего несколько минут. Все, что вам нужно – это полотенце, которое поможет эффективно освежить комнату.

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В чем состоит хитрость

Начните со смачивания полотенец водой. Затем влажные полотенца следует разместить по всей комнате. Чтобы еще больше усилить процесс, одновременно откройте окно, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха. Сочетание потока воздуха и влаги ускорит удаление дыма и нежелательных запахов.

Примечательно, что уже через 20 минут помещение будет без запаха дыма и стойких ароматов. Однако важно отметить, что сильный запах табака будет наряжаться полотенцами. Поэтому желательно немедленно постирать полотенца в стиральной машине, чтобы полностью устранить запах.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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