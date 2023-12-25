Как прожить до ста лет: Лайфхаки для улучшения здоровья

Сегодня продление жизни путем принятия простых, но эффективных изменений в образе жизни является ключевым вопросом для многих людей. UAportal представил практичные лайфхаки, которые помогут улучшить ваше здоровье.

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Сбалансированное питание

Один из лайфхаков для продления жизни – это сбалансированное питание, богатое фруктами, овощами, нежирными белками и цельными зернами. Для поддержания здорового веса и снижения риска хронических заболеваний следует избегать обработанных продуктов и чрезмерного употребления сахара.

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Физическая активность

Ходьба, плавание или йога – активность помогает укрепить мышцы, улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и поднять настроение. Уделяйте минимум 30 минут физическим упражнениям в день, чтобы воспользоваться преимуществами активного образа жизни.

Качественный сон

Приоритетность качественного сна может оказать существенное влияние на долголетие. 7-9 часов спокойного сна каждую ночь могут помочь снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и ожирение. Создание расслабляющего режима и обеспечение комфортных условий способствует лучшему сну, а следовательно, более долгой и здоровой жизни.

Напомним, что косметические процедуры и средства по уходу за кожей могут лишь временно скрыть внешние проявления акне, поэтому врачи рекомендуют лечить проблему изнутри.

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