Как раскатать тесто, если нет скалки: альтернативы

Если у вас нет скалки, вы можете использовать альтернативные средства. В вашем доме точно есть много других предметов, которые можно использовать для раскачки теста. UAportal рассказал о трех лайфхаках, чем можно заменить этот инструмент.

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Бутылка из-под вина

Один из простых лайфхаков для раскачки теста без скалки – это использование пустой бутылки для вина. Убедитесь, что она чиста и не содержит никаких этикеток или остатков. Гладкая поверхность поможет равномерно разровнять тесто.

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Пластиковая бутылка

Если нет бутылки для вина можно использовать обычную пластиковую, но проверьте, имеет ли она такую же гладкую поверхность. Также нужно обязательно наполнить ее водой, чтобы прибавить вес.

Кастрюля

Также на помощь может прийти кастрюля с плоским дном. Посредством ее плоской поверхности можно равномерно разровнять тесто.

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