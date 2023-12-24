Как распознать энергетические изменения в жилом пространстве: На что обратить внимание

Эзотерики считают, что некоторые признаки могут указывать на то, что в квартире произошло что-то негативное. UAportal рассказал, как их распознать.

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Неисправности и поломки

Возникновение необычных поломок и даже быстрая порча новых вещей может свидетельствовать о присутствии злонамеренных сил или отрицательной энергии. Часто перегорающие лампочки и другие неожиданно разбиваемые предметы могут свидетельствовать о присутствии злых духов.

Перепады температур

Если система отопления в вашем доме работает должным образом, но есть необычные температурные колебания, желательно проявить осторожность. Снижение температуры в некоторых помещениях может быть связано с прошлыми событиями, что указывает на потенциальное присутствие отрицательных энергий.

Неприятные запахи

Иногда независимо от того, насколько тщательно вы убираете, специфические неприятные ароматы не исчезают. Это может свидетельствовать о нарушении энергетического поля в помещении.

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Исчезновение вещей

Если ваши вещи непонятно исчезают, это может свидетельствовать о вмешательстве извне.

Домашние животные болеют

Если ваши домашние животные проявляют вялость, отказ от еды и даже имеют неопределенные симптомы, ставящие ветеринаров в тупик, причина вполне может быть связана с энергетическим полем вашего дома. Заметные изменения в поведении животных, такие как агрессия до пустого пространства, шипение и рычание, могут указывать на проблемы, требующие решения.

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