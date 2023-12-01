Как растянуть новую обувь: 3 действенных способов

Рассмотрим три способа, которые помогут разносить вашу новую обувь. UAportal подготовил следующую статью, содержащую пошаговые инструкции и советы.

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Метод морозильной камеры

Один из нетрадиционных методов растягивания новой обуви предполагает использование морозильной камеры. Положите по одному полиэтиленовому пакету с водой внутри обуви, пытаясь заполнить область носка.

Поместите обувь в морозильную камеру на ночь, чтобы вода в пакетах замерзла и расширилась. Лед растянет обувь, создавая более удобную посадку.

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Спрей или жидкость для растягивания обуви

Еще один лайфхак для растягивания новой обуви – использование специально разработанного спрея или жидкости. Эти уникальные средства предназначены для смягчения и расслабления материала обуви, что облегчает его растягивание.

Нанесите спрей или жидкость на внутреннюю часть обуви, сосредотачивая внимание на тесных участках. Носите обувь несколько минут. Повторяйте этот процесс при необходимости, пока обувь не достигнет желаемой комфортной посадки.

Растягивание обуви с помощью метода с газетами

Метод с газетами – это эффективный и экономичный способ растянуть новую обувь. Начните с того, что согните несколько листов газеты и слегка намочите их. Осторожно запихайте влажные газеты внутрь обуви, чтобы они заполнили все свободное пространство.

Оставьте газету в обуви на несколько часов или на ночь до полного высыхания. Расширяющаяся бумага мягко растянет обувь, обеспечивая повышенный комфорт и лучшую посадку.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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