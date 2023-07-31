Как разбогатеть на Полнолуние 1 августа: ритуал, который положительно повлияет на вашу жизнь

Полнолуние 1 августа 2023 года предоставляет уникальную возможность для привлечения богатства и материализации самых сокровенных желаний. В эту фазу лунного цикла энергия очень сильна, и при правильном настрое и концентрации можно каждый месяц оказывать положительное влияние на свою жизнь.

Идеальный вариант – выйти на улицу и окунуться в лунный свет. Однако если такой возможности нет, достаточно будет даже сесть на удобный стул у освещенного луной окна или на балконе.

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Готовясь к ритуалу, возьмите в руку небольшую тонкую свечу – важно, чтобы она догорела полностью. Произнесите вслух или тихо про себя свое желание, внимательно следя за его формулировкой.

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Формулируйте пожелание в позитивных, утвердительных терминах, опуская все отрицательные. Кроме того, подумайте о том, как ваше желание отразится на других: оно должно касаться только вас и не ущемлять свободу воли других людей.

Для исполнения желаний возьмите в руки ручку и бумагу или раскройте свой творческий потенциал с помощью карандашей и красок, чтобы детально изобразить свое идеальное будущее. Это упражнение на визуализацию поможет вам соединиться со стремлениями и приблизить их к реальности.

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Чтобы улучшить свои финансовые перспективы, можно провести ритуал Полнолуния, специально направленный на привлечение денег. Начните с опустошения кошелька, убрав из него все ненужные вещи.

Затем наполните его до краев монетами и купюрами так, чтобы казалось, что он почти лопается от богатства. Положите наполненный кошелек на подоконник и с убеждением произнесите: "Как Луна полна, так и кошелек мой полон". Оставьте его там до утра, этот символический акт наполнит ваши финансы энергией изобилия.

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