Как размножить орхидею: Необычные способы
Размножение орхидей – увлекательное дело для любителей растений. Если вы хотите вырастить новые растения из стеблей или листьев, UAportal рассказывает вам 5 оригинальных способов.
Укоренение в губке
Возьмите простую кухонную губку и длинную стеклянную вазу. Удалите стебель орхидеи и вставьте его в отверстие, которое нужно сделать.
Поместите губку со стеблем на дно вазы и добавьте небольшое количество воды. Приблизительно через 10 дней вы увидите, как появляются маленькие корешки.
Укоренение в картофеле
Возьмите клубень картофеля и немного мха сфагнума. Сделайте в картофелине прорези и осторожно вставьте в них лист орхидеи.
Чтобы способствовать росту корней, оберните картофелину влажным мхом. Приблизительно через 10-14 дней листья должны успешно укорениться.
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Укоренение в банане
Найдите спелый банан и подготовьте немного мха сфагнума. Поскольку эти фрукты богаты питательными веществами и влагой, они создают хорошую среду для стимулирования корнеобразования.
Разрежьте банан пополам и вставьте внутрь стебель орхидеи. Накройте все влажным мхом сфагнума. Приблизительно через 14-20 дней укорененный черенок можно пересадить в горшок.
Укоренение в воске
Вам понадобится воск, ваза с влажным мхом сфагнумом и полиэтиленовая пленка. Отрежьте стебель орхидеи и заклейте срез пчелиным воском.
Поместите его в вазу со сфагновым мхом и накройте полиэтиленовой пленкой. Оставьте его на 10 дней, не забывая периодически открывать и добавлять воду.
Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.
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