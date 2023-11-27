Как родители могут помочь ребенку, когда ему снятся кошмары: полезные советы

Внедрив некоторые привычки, родители могут помочь ребенку преодолеть ночные кошмары и способствовать спокойному сну. UAportal подготовил статью с уникальными рекомендациями, которые могут изменить ситуацию к лучшему.

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Создание спокойного режима перед сном

Один из советов заключается в создании спокойного режима перед сном, который фокусируется на расслаблении и безопасности. Создав успокаивающий и последовательный режим перед сном, дети с большей вероятностью будут чувствовать себя спокойно и безопасно.

Примеры успокаивающих мероприятий включают в себя чтение успокаивающей сказки на ночь, выполнение упражнений на внимательность или прослушивание мягкой и расслабляющей музыки. Такие действия создают спокойный тон для сна и могут значительно снизить количество ночных кошмаров.

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Обеспечение комфорта и безопасности

Наличие знакомого и любимого предмета может дать ощущение безопасности и комфорта, помогая снизить тревогу и страх, связанные с кошмарами. Поощряя ребенка держать свой успокаивающий предмет рядом во время сна и уверяя малыша, что он защитит его, можно добиться успокаивающего эффекта. Кроме того, вовлечение ребенка в процесс выбора успокаивающего предмета может помочь расширить его возможности и усилить чувство безопасности, которое он обеспечивает.

Создание безопасной визуализации сна

Это предполагает поощрение ребенка перед сном представить положительную и расслабляющую среду, например тихий пляж или волшебный сад. Направляя воображение ребенка и помогая ему ярко представить себя в этом спокойном окружении, родители могут отвлечь его внимание от страхов и тревог. Эта техника визуализации может развить привычку видеть положительные и приятные сны, минимизируя появление ночных кошмаров.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому утром люди бывают уставшие и непродуктивные. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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