Как самостоятельно прочистить засор труб на кухне: 3 действенных совета

Вы не знаете, как устранить засор кухонных труб без использования агрессивных химических веществ или дорогостоящих инструментов. UAportal поделился методами, которые помогут эффективно избавиться от этой проблемы.

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Пищевая сода и уксус

Сначала засыпьте в замусоренный слив примерно полстакана пищевой соды, а затем добавьте такое же количество уксуса. Желательно оставить смесь примерно на 30 минут, чтобы она растворила грязь. Затем промойте канализацию горячей водой, чтобы эффективно устранить остатки мелких частиц.

Проволочная вешалка

При отсутствии сантехнической змейки, как альтернативный инструмент для устранения засорения, можно использовать проволочную вешалку. Сначала расправьте вешалку и сделайте на ее конце небольшой крючок. Осторожно вставьте его в сливное отверстие, подвигайте им, чтобы задеть мусор, и медленно вытяните его наружу. После устранения проблемы промойте канализацию горячей водой.

Кипяток

Вскипятите кастрюлю с водой, а затем осторожно вылейте ее непосредственно в засоренный ливень. Это помогает сдвинуть и смыть мусор, особенно если он вызван жирными отложениями. При необходимости повторите этот процесс несколько раз.

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