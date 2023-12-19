Как сделать грелку в домашних условиях: лайфхак с полотенцем

Благодаря этой домашней грелке вы быстро согреетесь. Для ее изготовления вам понадобятся только два полотенца для рук, пакет на молнии и микроволновка.

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Об этомсообщает health line.com

Инструкция:

Смочите оба полотенца водой. Отожмите излишек воды, чтобы полотенца были просто влажными. Положите одно полотенце в пакет на молнии, не забывая оставить пакет открытым. Поместите пакет в микроволновку и нагревайте на высокой мощности в течение 2 минут. Извлеките пакет из микроволновки. Будьте осторожны, ведь он будет горячим! Закройте пакет на молнии и оберните его другим влажным полотенцем.

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Как использовать грелку

Гриль можно использовать для согревания любой части тела. Просто приложите ее к нужному месту и наслаждайтесь теплом.

Если вы хотите, чтобы грелка прогрелась быстрее, вы можете нагреть ее подольше. Однако будьте осторожны, чтобы не перегреть ее, ведь это может привести к ожогу.

Перед использованием грелки обязательно проверьте, не является ли она горячей. Если она слишком горячая, дайте ей немного остыть. Также не оставляйте грелку без присмотра, особенно если дома есть дети или домашние животные.

Напомним, мы уже писали, как сделать сухую грелку.

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