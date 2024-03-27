Как сделать грязные полотенца идеально белыми: 3 полезные лайфхака

Узнайте простые и эффективные методы отбеливания кухонных полотенец. UAportal рассказал о натуральных домашних средствах, которые могут обновить их без лишних хлопот.

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Способ с лимоном и пищевой содой

Чтобы отбелить кухонные полотенца можно использовать смесь лимонного сока и пищевой соды. Полотенца следует замочить в воде и добавить сок двух лимонов. После этого нужно посыпать полотенца щедрым количеством соды и оставить на несколько часов.

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После замачивания полотенца следует постирать в обычном режиме. Этот метод эффективно удаляет стойкие пятна и неприятные запахи, в результате чего кухонные полотенца выглядят как новые.

Замачивание в уксусе

Еще один простой и эффективный способ отбеливания кухонных полотенец – замачивание в уксусе. В большом тазике, наполненном теплой водой и одним стаканом белого уксуса, можно замочить полотенца на несколько часов или ночью. Это поможет расщепить пятна и осветить ткань.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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