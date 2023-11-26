rus
Українська
Лайфхаки

Как сделать мойку из нержавеющей стали блестящей

Марина Грамович

Как сделать мойку из нержавеющей стали блестящей

Многие люди, имеющие на кухне мойки из нержавеющей стали, часто жалуются на их тусклость и отсутствие блеска. UAportal рассказывает о простом и эффективном способе восстановить блеск.

Вам не понадобятся дорогие специализированные средства, а сам процесс не отнимет много времени и усилий. Кроме того, этот метод применим к любой поверхности из нержавеющей стали.

Для начала убедитесь, что вся посуда вымыта, а раковина не засорена и не захламлена. Тщательно продезинфицируйте поверхность, используя неабразивные моющие средства, например пищевую соду. После очистки аккуратно протрите поверхность полотенцем или бумажной салфеткой.

Читайте также: Как сделать самодельный дезодорант для унитаза

Очаровательный ингредиент – мука. Возьмите примерно полстакана муки и равномерно посыпьте его круговыми движениями, убедившись, что вся поверхность покрыта. С помощью губки, салфетки или бумажного полотенца деликатно разотрите муку по поверхности раковины. Это действие поможет удалить любые пятна и восстановить его блеск.

В заключение не забудьте вытереть излишки муки из раковины. Без сомнения, вы будете в восторге от конечного результата. Ваша мойка будет сиять, как новенькая, придавая свежий, отполированный вид вашей кухне.

Напомним, ранее мы писали о самом простом способе избавиться от засорения раковины без химии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Лайфхаки