Как сделать почву плодородной с помощью костной муки

Костная мука служит альтернативой гумусу, эффективно оживляя даже истощенную почву и улучшая ее плодородие. UAportal рассказал подробнее об особенностях такой муки, ее преимуществах и способах оптимального использования для обогащения земли.

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Изготовлен из измельченных костей крупного рогатого скота, костная мука имеет вид желтоватого порошка. Его наибольшее преимущество заключается в высоком содержании фосфора – важного макроэлемента, необходимого для сильного роста садовых культур.

Костная мука, которую опытные садоводы называют фосфороазотином, содержит множество питательных веществ, способствующих повышению плодородия почвы и улучшающих развитие растений. В его составе вы найдете азот, калий, кальций, магний, железо, цинк, натрий, активные вещества и животные жиры, питающие и обогащающие почву.

Преимущества внесения костной муки в почву многочисленны. Во-первых, высокое содержание фосфора играет ключевую роль в формировании здоровой корневой системы, повышении устойчивости к температурным колебаниям и болезням, а также значительном увеличении урожайности овощей. Кроме того, медленное разложение костной муки в почве обеспечивает длительное высвобождение питательных веществ, обеспечивая культурам необходимое питание в течение длительного периода. Также его внесение повышает общее плодородие почвы и улучшает его структуру, компенсируя предыдущие обедненные и истощенные условия.

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Внесение костной муки в почву – это легкий процесс. Для достижения оптимальных результатов рекомендуется вносить 200 г на квадратный метр. С приходом весны вы можете посыпать костную муку на почву после полива или смешать ее с почвой во время посадки, чтобы обеспечить хорошее сочетание. Осеннее внесение предполагает равномерное распределение удобрения по всему участку перед перекапыванием почвы.

Чтобы извлечь максимальную пользу от удобрения из костной муки, его можно смешивать с азотными удобрениями или добавлять в компост вместе с навозом или перегноем. Для тех, кто ищет альтернативный вариант, костную муку можно использовать как жидкое удобрение.

Смешав 500 г костной муки с ведром воды и оставив смесь настаиваться в течение семи дней, вы получите мощный раствор. Разведите эту смесь водой в соотношении 1:19, прежде чем использовать ее для корневой подкормки в процессе выращивания.

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