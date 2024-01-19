Как сделать шерстяные вещи более мягкими: 5 эффективных советов

Шерстяные изделия, особенно новые, иногда могут вызвать дискомфорт из-за ощущения легкого покалывания. Хотя это, как правило, безвредно, продолжительное влияние такого дискомфорта может стать по-настоящему раздражительным и нарушить вашу повседневную деятельность. UAportal подготовил несколько простых приёмов, которые помогут смягчить ваши шерстяные вещи.

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Горчица

Обратите внимание, что этот способ не подходит для светлых вещей, поскольку горчичный порошок может оставить пятна. Для начала растворите 2 столовых ложки горчичного порошка в тазике с теплой водой. Замочите шерстяную вещь на несколько часов. После замачивания тщательно прополощите вещь.

Замачивание в уксусе

Выверните шерстяную вещь наизнанку и приготовьте смесь из 1 части уксуса до 2 частей воды (используйте 9% уксус). Замочите одежду в смеси на 30 минут. Удобно, что не нужно полоскать, поскольку запах уксуса выветрится сам по себе.

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Лимонная кислота

Сделайте раствор, смешав 1/3 чайной ложки лимонной кислоты с 0,5 л воды. Окуните хлопчатобумажную ткань в этот раствор и осторожно прижмите и прогладьте паром.

Бальзам для волос

После стирки шерстяного изделия нанесите небольшое количество бальзама для волос на влажные волокна. Оставьте его примерно на 10 минут, затем тщательно смойте.

Замораживание

Этот метод не только эффективен для смягчения шерстяных вещей, но также идеально подходит для борьбы с молью. Просто поместите изделие в герметичный полиэтиленовый пакет и уложите его в морозильную камеру на 24 часа. Замачивать или полоскать не нужно.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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