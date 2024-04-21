Как сделать темную комнату светлее: советы относительно ремонта

Темные помещения создают довольно удручающую и дискомфортную атмосферу. UAportal подготовил полезные советы, чтобы ваша комната стала светлее и просторнее.

Светлая краска

Один из эффективных способов сделать комнату светлой – покрасить стены в такие цвета, как белый, кремовый, светло-серый. Выбор глянцевого или полуглянцевого покрытия может также увеличить яркость помещения.

Добавьте зеркал

Правильное размещение зеркал может помочь осветить темное помещение. Они обладают способностью отражать солнечные лучи, благодаря чему комната кажется просторнее. Большое зеркало можно поставить напротив окна, а маленькие развесить на стенах, чтобы рассеять естественный свет.

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Мебель

Выбор мебели оказывает существенное влияние на яркость комнаты. Выбирайте мебель светлого цвета. Кроме того, выбор диванов и кресел на ножках, а не на сплошной основе позволяет свету проходить под ними, что делает помещение просторнее.

Добавьте светоотражающие поверхности

Декор из светоотражающих материалов может значительно увеличить яркость темной комнаты. Металлические, стеклянные или зеркальные аксессуары, такие как вазы, рамки для картин или декоративные подносы отражая солнечные лучи, эффективно увеличивают освещенность помещения. Но важно не перегружать комнату, чтобы она оставалась просторной.

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