Как сэкономить деньги на продуктах: Три действенных лайфхака

Когда дело доходит до покупок продуктов, есть несколько лайфхаков, которые помогут вам сэкономить деньги без ущерба качеству еды, о них рассказывает UAportal. Следуя этим советам, вы сможете сберечь свои деньги и при этом наслаждаться вкусной едой.

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Домашняя еда вместо полуфабрикатов

Многие полагаются на готовые блюда, считая их экономически выгодными и быстрыми в приготовлении. Однако домашние блюда действительно могут помочь вам сэкономить значительную сумму денег. Избегая таких продуктов как замороженные пельмени и готовые котлеты, можно избежать риска потребления некачественного мяса.

Не покупайте скоропортящиеся продукты

Хотя это может показаться хорошей идеей запастись быстро портящимися продуктами, чтобы сэкономить деньги, это часто может привести к расточительству. Вместо того чтобы покупать оптом продукты с коротким сроком хранения, такие как молоко, йогурт, сыр и колбасы, лучше покупайте их по необходимости. Поскольку сегодня в магазинах нет дефицита этих продуктов, вы можете легко приобрести их, когда это необходимо.

Обращайте внимание на акции и скидки

Вопреки расхожему мнению, скидки и акции на продукты питания – это не просто способ для магазинов избавиться от просроченных товаров. Напротив, они используются для привлечения большего количества покупателей и увеличения продаж. Используя скидки, вы можете сэкономить около 20-30% своих расходов на продукты питания.

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