Как сэкономить деньги при маленькой зарплате: 3 полезных лайфхака

UAportal подготовил список практических и инновационных советов, которые помогут экономить деньги и извлекать максимум пользы из небольшой зарплаты.

Составление бюджета

Составление бюджета – важнейший инструмент для экономии денег, независимо от вашего дохода. Начните с отслеживания своих расходов в течение месяца и проанализируйте, где вы можете их сократить.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Составьте бюджет, включающий все основные расходы и часть дохода, предназначенную для сбережений. Используйте такие приложения, как Mint или PocketGuard, чтобы отслеживать свои расходы и придерживаться бюджета.

Видео дня

Используйте приложения Cashback

Такие приложения Cashback, как Ibotta, Rakuten и Dosh, предлагают денежное вознаграждение за покупки, сделанные через приложение. Просто привяжите свою дебетовую или кредитную карту и совершайте покупки, как обычно. Вы получите денежное вознаграждение за покупки, которые можно обменять на подарочные карты или перевести на свой банковский счет.

Планирование питания

Планирование питания – это эффективный способ сэкономить на продуктах и сократить количество пищевых отходов. Планируйте питание на неделю и составляйте список покупок с учетом необходимых ингредиентов. Ищите распродажи и покупайте оптом, чтобы сэкономить еще больше денег. Готовьте еду большими порциями и замораживайте остатки на потом.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!