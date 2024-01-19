Как сэкономить горючее: 5 советов для автомобилистов

Хотите сэкономить на горючем без ущерба для качества? Вам не нужно рисковать или заправляться низкосортным. UAportal рассказал о нескольких приемах вождения, которые помогут значительно сократить потребление бензина или дизельного топлива до 40%.

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Скорость за пределами города

Поддерживая скорость на уровне 70-80 км/ч, вы можете сэкономить топливо. При движении по загородным автомагистралям с такой скоростью можно рассчитывать на сокращение потребления топлива примерно на треть.

"Спрячьтесь" за грузовиком

Во время длительных поездок попробуйте воспользоваться хитрым приемом: используйте большее транспортное средство, например грузовик, в качестве "щита". Двигаясь за грузовиком, ваш автомобиль извлечет выгоду от уменьшения сопротивления воздуха, что приведет к снижению потребления горючего. Однако очень важно соблюдать безопасную дистанцию от транспортного средства впереди.

Освободите багажник

На первый взгляд, освобождение багажника от ненужных вещей может показаться не слишком выгодным. Однако, убрав тяжелые предметы, такие как ненужные инструменты, можно уменьшить потребление бензина на заметные 7 – 8%.

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Надлежащее техническое обслуживание шин

Низкое давление в шинах может отрицательно повлиять на эффективность топлива, что приведет к увеличению потребления топлива. Чтобы предотвратить это, регулярно контролируйте и поддерживайте надлежащее давление, а также следите за их общим состоянием.

Закрывайте окна

Когда погода становится теплой, появляется соблазн опустить окна, чтобы вдохнуть свежий воздух. Однако имейте в виду, что это нарушает аэродинамику автомобиля и может привести к увеличению расхода топлива. Экономный водитель понимает, что выбор в пользу кондиционера, когда на дороге и в салоне не слишком жарко, более разумен.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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