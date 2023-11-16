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Лайфхаки

Как сэкономить на продуктах без ущерба для качества: лайфхаки

Владислав Москаленко

Как сэкономить на продуктах без ущерба для качества: лайфхаки

Экономия на продуктах питания без ущерба качеству может существенно повлиять на бюджет. UAportal дал несколько практических советов, которые помогут добиться этой цели.

  • Планируйте рацион

Один из лайфхаков, который поможет сэкономить на еде без ущерба качеству – это планирование рациона заранее. Составив недельный план питания и список, можно избежать импульсивных покупок и уменьшить расточительность. Соблюдайте список и старайтесь покупать ингредиенты, которые можно использовать сразу для приготовления нескольких блюд.

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  • Посещайте рынки

Рынки часто предлагают свежие, выращенные на фермах продукты по более низким ценам, чем в супермаркетах. Также это может гарантировать, что вы получите высококачественные продукты по доступной цене.

  • Замораживайте пищу

Кроме того, приготовление пищи большими порциями и замораживание остатков может помочь в экономии времени и бюджета. Готовя большие порции и замораживая отдельные части, можно удобно есть домашнюю еду, когда это нужно.

Напомним, мы рассказали о нескольких полезных лайфхаках, которые помогут найти неожиданные, но практические способы превращения продуктов питания в ценных помощников в быту.

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