Как сэкономить на стирке: 3 интересных лайфхака

Стиральная машина, несомненно, упрощает жизнь домохозяек, но также приводит к заметному увеличению счетов за коммунальные услуги. UAportal рассказал о трех секретах, которыми пользуются опытные хозяйки для обеспечения эффективности стирки и экономии средств.

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Правильный выбор стирального порошка

Один из ключевых секретов состоит в выборе стирального порошка. Не ведитесь на рекламные кампании и не поддавайтесь желанию тратиться на дорогие порошки. В большинстве случаев средства для стирки среднего или бюджетного класса не уступают по эффективности своим более дорогим аналогам. Не жалейте время на изучение состава средств для стирки и отдавайте предпочтение качеству.

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Оптимальный размер загрузки

Избегайте искушения запустить стирку только с частичной загрузкой, что может привести к бесполезному потреблению энергии. Независимо от того, вы стираете несколько вещей или загружаете их полностью, вы будете потреблять одинаковое количество стирального средства и электроэнергии.

Контроль температуры

Достижение чистоты и гигиены не обязательно требует использования высоких температур, поглощающих энергию. Хотя некоторые хозяйки считают, что высокая температура необходима для нейтрализации вредных микроорганизмов, следует отметить, что большинство видов белья можно эффективно постирать при умеренной температуре. Установите в стиральной машине температуру 30 градусов, используйте качественное моющее средство, и вы увидите, что этого предостаточно, чтобы справиться с ежедневными пятнами и неприятными запахами.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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