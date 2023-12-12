Как снять обручальное кольцо с отечного пальца: Полезные лайфхаки

UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут легко снять обручальное кольцо. Узнайте, как с помощью мыла, холодной воды и зубной нити можно избавиться от кольца из отечного пальца.

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Масла

Один из простых лайфхаков для снятия кольца с набухшего пальца – это использование смазки, например, лосьона для рук или мыла. Нанесите его на палец и осторожно снимите кольцо. Масло поможет кольцу легче соскользнуть с пальца, не вызывая лишнего дискомфорта.

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Холодная вода

Чтобы снять кольцо с набухшего пальца, окуните руку в емкость с ледяной водой на несколько минут, чтобы облегчить ее снятие. После этого осторожно покрутите и снимите кольцо.

Зубная нить

Если предыдущие советы оказались неэффективны, следует рассмотреть еще один метод – использование зубной нити. Осторожно протянув кусочек зубной нити под кольцо, можно создать дорожку, по которой кольцо легко соскользнет с набухшего пальца.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему нельзя давать мерить свое кольцо другим людям.

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