Как сохранить хлеб подольше свежим: лайфхаки для каждого дома

Делимся практическими лайфхаками, которые помогут сохранить свежесть хлеба, предотвращая его черствение и появление плесени. UAportal подготовил рекомендации, максимально простые в исполнении, однако действенные

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Используйте хлебницу

Хлебница – это классический способ сохранить хлеб свежим на длиннее, обеспечивая сухую и вентилируемую среду. Она предотвращает черствение и плесень. Сохраняя продукт при комнатной температуре в хлебнице, он остается свежим дольше, чем при хранении в холодильнике.

Храните в бумажном пакете

Для сохранения свежести, текстуры и вкуса хлеба выбирайте хранение в бумажных пакетах. Таким образом, воздух может циркулировать, предотвращая накопление влаги и образование плесени.

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Этот метод также более экологичен, чем использование пластиковых пакетов или оберток. Вдобавок, внутренняя часть упаковки содержит полотно, которое дополнительно впитывает лишнюю влагу и не дает продукту стать слишком влажным или сухим.

Замораживайте кусочки хлеба

Минимизировать отходы и продлить срок хранения хлеба, замораживая ломтики для дальнейшего использования. При правильном заворачивании и хранении в морозильной камере – в течение трех месяцев хлеб можно хранить без потери свежести и вкуса.

Напомним, что хлеб можно заменить индийскими лепешками из цельнозерной муки атта. Их уникальность в том, что чапати (так называют эти лепешки) можно есть самостоятельно или наполнять разными начинками.

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