Как сохранить махровые полотенца пушистыми: полезные лайфхаки

Махровые полотенца всегда было сложно сохранить пушистыми и в идеальном состоянии. Использование обычного мыла, стиральных порошков и кондиционеров часто приводило к тому, что они стают жесткими и теряют мягкость.

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Кроме того, со временем полотенца могут приобретать неприятный запах. Однако UAportal собрал простые уловки, которые помогут сохранить мягкость махровых полотенец и их первоначальный вид.

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Во время стирки махровых полотенец следуйте инструкциям

1. Используйте уксус и пищевую соду

Приготовьте один стакан уксуса и полстакана пищевой соды, а также горячую воду.

2. Загрузите полотенца и добавьте уксус

Положите махровые полотенца в стиральную машину и налейте уксус в контейнер для моющего средства.

3. Выберите подходящий режим стирки

Выберите режим стирки с высокой температурой, но без отжима и полоскания.

4. Добавьте пищевую соду

Насыпьте соду в контейнер для порошка и запустите второй цикл стирки, на этот раз с отжимом и полосканием. Полотенца станут чрезвычайно мягкими, пушистыми и похожими на только что купленные.

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