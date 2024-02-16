Как соль поможет в домашних делах: 5 полезных советов

Кухонная соль, основной домашний продукт, может быть использована различными способами для решения обычных задач по уборке и уходу за домом. UAportal рассказал, как этот ингредиент облегчит выполнение разных дел.

Видео дня

Натуральное чистящее средство

Чтобы создать натуральное чистящее средство, смешайте 1 часть соли с 4 частями уксуса, чтобы получить пасту, которую можно использовать для оттирания устойчивых пятен на таких поверхностях, как столешницы и плиты. Абразивная природа соли помогает расщеплять жир и грязь, в то время как уксус обеспечивает дезинфекцию.

Удаление пятен

Еще один полезный совет по использованию поваренной соли – удаление пятен с поверхностей. К примеру, если на скатерть пролилось красное вино, немедленно засыпьте пятно солью, чтобы оно впитало жидкость. Дайте ей постоять несколько минут, прежде чем вытирать – это может предотвратить въедание пятна и облегчит дальнейшую стирку скатерти.

Удаление запахов

Кухонную соль можно использовать для поглощения и нейтрализации запахов. К примеру, можно посыпать солью разделочную доску после использования, чтобы поглотить сильный запах чеснока или лука. Оставьте ее на несколько минут, прежде чем вытереть – этот метод поможет устранить устаревшие запахи на обрабатывающей поверхности.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Прочистка канализации

Смесь горячей воды и соли можно вылить в канализацию, чтобы растворить отложения. Абразивность этого вещества может помочь устранить небольшие засорения. Однако этот метод может быть неэффективным для более серьезных образований, и лучше его использовать для профилактического обслуживания.

Полировка металлических предметов

Смешанную с уксусом поваренную соль можно использовать для полировки металлических предметов, таких как латунь или медь. Из равных частей соли и уксуса можно приготовить пасту и нанести на металл. Чистой тряпкой вотрите ее в поверхность, затем смойте и отполируйте мягкой тряпкой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !