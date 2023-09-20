Как создать атмосферное освещение в квартире: шесть замечательных идей

Освещение играет решающую роль в создании атмосферы в помещении. Для того чтобы персонализировать свое пространство с помощью уникального освещения, создающего вдохновляющую и расслабляющую атмосферу, UAportal подготовил шесть идей, которые помогут с этим справиться.

Волшебные силуэты

Можно предоставить своей комнате волшебную сказочную обстановку, включив светильники, отбрасывающие причудливые тени. К примеру, следует рассмотреть возможность использования голых ветвей деревьев в качестве основы для люстры. Причудливые формы и тени придадут помещению нотку обаяния.

Декоративный ритм

Рекомендуется добавить уникальность своему пространству, сгруппировав несколько подвесных светильников в одной зоне. Светильники, подвешенные на шнурах, очаровывают тем, что мягко покачиваются при малейшем движении воздуха. Это создает динамичную и оживленную атмосферу в жилом пространстве.

Деликатное сияние

Мягкая и привлекательная атмосфера может быть создана с помощью подвесных ламп с визуально невесомыми металлическими каркасами. Такие лампы отлично смотрятся в спальнях, гардеробных или лаунж-зонах в гостиной. Мягкий свет, который они излучают, придает нотку теплу и покою.

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Индустриальное освещение в стиле лофт

Индустриальный стиль лофт сейчас в тренде, и он охватывает осветительные приборы, изготовленные из простых материалов, таких как проволочные каркасы, металлические трубы и лампы накаливания. Данные светильники гармонично вписываются в такие просторы, как коридоры, прихожие, балконы и холостяцкие квартиры, придавая грубый, но стильный вид.

Стильные неоновые акценты

Чтобы добавить в интерьер атмосферу ночной жизни, идеально подойдут неоновые лампы в виде определенных силуэтов, дополняющих общую тему и настроение комнаты. Рекомендуются теплые цвета, такие как желтый, оранжевый, белый или зеленый для создания привлекательной и энергичной атмосферы.

Перфорированные узоры

Перфорация, которую часто забывают, остается оригинальным и непревзойденным методом декорирования пространства. Она особенно полезна, когда необходимо покрыть большую поверхность, не прибегая к традиционным методам. Отфильтрованный через перфорацию теплый свет создаст приятный и успокаивающий визуальный эффект.

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