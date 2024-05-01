Как создать природный ароматизатор для дома: три простых способа

Ищете натуральные способы поддерживать свежий и приятный запах в доме? UAportal узнал о практических и простых в исполнении советах, которые помогут создать великолепные натуральные ароматы.

Спрей из кожуры цитрусовых

Прежде всего, сохраните шкурки лимонов, апельсинов и других цитрусовых и поставьте их в кастрюлю с водой на плите. Затем оставьте воду с кожурой цитрусовых кипеть на несколько часов, чтобы масла из цитрусовых попали в воду. Когда вода охладится, вы можете перелить ее в распылитель и использовать для освежения воздуха.

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Травяные пакетики

Соберите любимые ароматические травы и цветы, такие как лаванда, лепестки роз или сушеные листья эвкалипта, и поместите их в небольшие воздухопроницаемые пакетики-саше. Затем эти пакетики можно положить в ящики, повесить в шкаф или расставить в разных местах дома.

Смешивание приправ

Ингредиенты, такие как палочки корицы, гвоздика, ванильный экстракт и свежий розмарин следует смешать в кастрюле с водой и поставить смесь на плиту вариться на медленном огне. Когда смесь нагреется, она распространит приятный аромат по всему дому.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи.

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