Как спасти пересоленный суп: 3 простых лайфхака

Откройте для себя практичные и простые советы, как спасти пересоленный суп с помощью обычных ингредиентов. UAportal рассказал, как с помощью простых кухонных лайфхаков можно сбалансировать вкус блюда.

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Использование картофеля

Если вы хотите уменьшить избыток соли в супе, подумайте об использовании картофеля. Если добавить в суп целую картофелину и оставить вариться в течение 15-20 минут, она поглотит дополнительную соль. После этого ее можно вынуть перед подачей на стол.

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Сок лайма или лимона

Альтернативный подход к устранению излишней солености супа заключается в добавлении небольшого количества сока лайма или лимона. Естественная кислотность этих цитрусовых помогает компенсировать соленость. Желательно начать с небольшого количества сока и попробовать суп по вкусу.

Разведение несоленым бульоном

Для тех, кто борется с излишне соленым супом, может оказаться полезным развести суп пресным бульоном. Постепенное добавление небольших количеств несоленого бульона к достижению более приемлемого уровня солености может эффективно сохранить вкус супа.

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