Как стать более коммуникабельным: Практические советы

Построение крепких коммуникационных связей может быть сложной задачей для многих людей из-за различных факторов, таких как воспитание, личностные черты и застенчивость. Однако общение имеет важное значение для формирования значимых дружеских отношений, приобретения ценных знаний и продвижения по карьерной лестнице. UAportal предлагает ознакомиться с основными техниками, которые помогут поддерживать разговор с любым человеком.

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1. Важнейшее рассказывайте в начале или в конце

Важным аспектом, о котором следует помнить во время разговора, является то, что средняя часть часто остается незамеченной. Поэтому, если вы хотите добиться конкретных результатов от беседы, очень важно донести ключевые сообщения либо в начале, либо в конце разговора. Эти моменты, как правило, оказывают наибольшее влияние на слушателя.

2. Наблюдайте за языком тела

Обращая внимание на язык тела человека, особенно на его ноги, можно понять уровень его заинтересованности. Если она держит ноги неподвижно или избегает поворота тела во время разговора, это может свидетельствовать о незаинтересованности в продолжении разговора.

3. Запоминайте имена

Усилия, направленные на то, чтобы запомнить имя собеседника и использовать его во время разговора, способствуют созданию положительного впечатления. Люди ценят, когда упоминают их имена, даже если они этого не показывают.

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4. Повторяйте движения собеседника

Отражение жестов и движений собеседника может инстинктивно способствовать ощущению связи. Тем не менее необходимо уделять тщательное внимание поддержанию тонкого баланса. Чрезмерный акцент на повторении языка тела может привести к неудобным ситуациям, которые трудно исправить.

6. Активно слушайте

Участие в содержательных диалогах предполагает не только задавать вопросы, побуждающие к размышлению, но и демонстрировать навыки активного слушания. Крайне важно слышать своего собеседника и быть внимательным к его ответам. Если этого не делать, может показаться негативное впечатление, что будет побуждать собеседника поторопиться с завершением диалога.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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