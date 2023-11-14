Как стать более пунктуальным: пять полезных советов

Постоянные опоздания могут иметь негативные последствия: угроза увольнения, или испорченные отношения с людьми. UAportal подготовил советы, чтобы улучшить пунктуальность.

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Создайте систему вознаграждений

Мотивируйте себя быть пунктуальным, введя систему вознаграждений. Определите небольшое угощение или приятное занятие за каждый случай, когда вы пришли вовремя. Такое положительное подкрепление способствует чувству достижения.

Избегайте перевода часов

Распространенной ошибкой является мнение, что перевод часов на несколько минут вперед способствует своевременному выполнению задач. Однако этот метод оказывается неэффективным, поскольку человеку известно о манипуляциях со временем, подрывающим цель. Следите за точностью часов, чтобы развить реалистичное восприятие времени.

Минимизировать непроизводительную деятельность

Многие люди невольно тратят значительные промежутки времени по пустякам, такие как пребывание в Интернете, просмотр телепередач или прослушивание музыки. Оцените, сколько времени вы тратите на эти развлечения, прежде чем приступать к выполнению своих ежедневных обязательств. Повышение осведомленности о такой расточительности времени помогает бороться с опозданием.

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Приходите раньше

Не стесняйтесь приезжать раньше по расписанию, даже если придется ждать. Такой подход гарантирует пунктуальность, даже если возникают неожиданные помехи, такие как транспортные проблемы, неблагоприятные погодные условия или непредсказуемые ситуации.

Возьмите на себя ответственность за опоздание

Признайте, что опоздание – это, прежде всего, результат личного поведения. Избегайте оправданий и укрепляйте чувство ответственности. Принимая такой образ мышления, вы воспитываете в себе привычку быть пунктуальным.

Напомним, мы уже писали о простых техниках медитации для начинающих.

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