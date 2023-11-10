Как стать счастливее: эффективные практики

UAportal рассказывает о невероятных советах, которые гарантированно доставят вам огромную радость и удовольствие. Откройте для себя преобразующую силу простых лайфхаков, которые могут увеличить ваше счастье в стократ.

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Практикуйте благодарность

Практика благодарности – это один лайфхак, который может сделать человека в 100 раз счастливее. Уделяя несколько минут каждый день, чтобы подумать о том, за что вы благодарны, вы можете сместить фокус из того, что идет не так, на то, что идет правильно в жизни.

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Делайте добрые дела

Еще один лайфхак, который может значительно повысить уровень счастья – делать добрые дела. Простые жесты, такие как придерживание дверей для других или волонтерская помощь тем, кто в ней нуждается, приносят радость как тем, кто ее получает, так и тем, кто ее делает.

Упражняйте внимательность

Практика внимательности – мощная техника для увеличения счастья. Полное присутствие в моменте и наблюдение за своими мыслями и чувствами может привести к большей удовлетворенности. Моменты внимательности в течение дня, сосредоточение на дыхании и ощущениях могут уменьшить стресс и улучшить общее самочувствие.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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