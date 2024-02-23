Как стирать кроссовки в стиралке: полезные советы

Поддержание кроссовок в чистоте имеет решающее значение для их долговечности и хорошего внешнего вида. UAportal подготовил несколько советов экспертов о том, как правильно очищать кроссовки в стиральной машине и как ухаживать за ними.

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Используйте деликатный режим

При стирке кроссовок в стиральной машине важно использовать деликатный режим, чтобы не повредить материал. Выбор деликатного режима поможет защитить обувь, при этом эффективно очистив ее. Также стоит положить кроссовки в сетчатый мешок для стирки, чтобы свести к минимуму любые потенциальные повреждения. Кроме того, использование холодной воды вместо горячей предотвращает выцветание цветов и помогает сохранить целостность обуви.

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Вынимайте стельки и шнурки

Перед тем, как положить кроссовки в стиральную машину, рекомендуется вынуть стельки и шнурки. Это позволит провести более тщательную очистку и предотвратить запутывание или повреждение каких-либо деталей в машине. Стельки можно постирать отдельно, а шнурки можно постирать вручную или положить в сетчатый мешок для стирки.

Используйте правильное моющее средство

Выбор подходящего моющего средства имеет решающее значение при стирке кроссовок в стиральной машине. Лучше всего использовать мягкое моющее средство или специализированное средство для чистки обуви, чтобы избежать агрессивных химических веществ, которые могут повредить материал.

Правильно сушите на воздухе

После стирки важно правильно высушить кроссовки на воздухе, чтобы они сохранили свою форму. Не кладите их в сушилку, поскольку это может привести к усадке или повреждению обуви. Вместо этого набейте кроссовки смятыми бумажными полотенцами или сухой тканью, чтобы они сохранили форму во время сушки. Поместите их в хорошо проветриваемое место, подальше от прямых солнечных лучей, и дайте им полностью высохнуть.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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