Как стирать вещи, чтобы сделать их мягкими без использования кондиционера

Существуют способы сделать белье более мягким, не тратя лишних денег на дорогие кондиционеры. UAportal делится тремя эффективными способами, которые сделают ваши вещи мягкими и приятными без лишних трат.

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1. Солевой раствор

Для махровых изделий, таких как полотенца или халаты, можно использовать этот проверенный метод. Добавьте чайную ложку поваренной соли на литр воды. Затем окуните белье в солевой раствор. Оставьте ее на ночь или минимум на два часа. После этого высушите вещи, как обычно, и почувствуйте разницу.

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2. Пищевая сода или соль

Сделайте более мягким белье, добавив соду или соль в процессе стирки. Загружая белье в барабан, насыпьте маленькое количество соды. Для наполовину заполненного барабана идеально подойдет примерно полстакана соды. Сода смягчает воду, благодаря чему ваши вещи становятся очень нежными.

Кроме того, она помогает устранить любые стойкие запахи, впитываемые одеждой, например запах сигарет или пищи. Если у вас нет пищевой соды, три столовых ложки соли могут служить альтернативой.

3. Замачивание в нашатырном спирте

Идеальный способ смягчить жесткие полотенца. После стирки приготовьте раствор, смешав чайную ложку нашатырного спирта с одним литром воды. Окуните полотенца в раствор и оставьте на пару часов. Когда время выйдет, тщательно прополощите полотенца в чистой воде перед тем, как высушить их. Аммиак эффективно смягчает волокна, благодаря чему вы получите пушистые полотенца.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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