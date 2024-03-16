Как тратить меньше времени на уборку ванной комнаты

Когда дело доходит до уборки ванной, экономящие время советы могут быть полезными. UAportal, подготовил легкие лайфхаки, которые помогут обеспечить чистоту комнаты без необходимости прилагать значительные усилия.

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Зеркальные поверхности

Для быстрой очистки зеркала в ванной смешайте в пульверизаторе равные части воды и уксуса. Раствор можно распылить непосредственно на зеркало и протереть тряпкой для получения блеска без разводов. Использование салфетки из микрофибры дополнительно обеспечит полировку поверхности.

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Освежитель воздуха

Пищевую соду следует смешать с несколькими каплями эфирного масла в небольшой миске и поставить в ванной. Также если немного добавки посыпать на дно мусорного ведра, это поможет устранить любые неприятные запахи. Сода поглотит их, а эфирное масло оставит приятный аромат в воздухе.

Очистка душевой кабины паром

Включите душ на самый горячий режим на несколько минут, чтобы образовался пар. После этого следует выключить воду и дать ей стечь по стенкам в течение 5-10 минут. С помощью скребка или тряпки из микрофибры протрите стены и стеклянную дверцу, удаляя мыльный налет и пятна от воды.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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