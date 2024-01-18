Как убрать неприятный запах из микроволновки: 4 средства для достижения чистоты

Хотите, чтобы ваша микроволновка пахла свежестью без использования агрессивных химикатов? UAportal рассказал о практических и экологических решениях.

Видео дня

Раствор пищевой соды

Если микроволновка имеет неприятный запах, то одним из способов борьбы с ним является использование раствора пищевой соды. Смешав несколько столовых ложек соды с водой в миске для микроволновки и нагревая ее в течение нескольких минут, вы нейтрализуете запахи.

Очиститель с лимоном и уксусом

Еще один эффективный метод заключается в использовании смеси лимона и уксуса. Выжмите сок лимона в миску с половиной стакана воды и добавьте столовую ложку белого уксуса перед тем, как поставить миску в микроволновку для нагревания на несколько минут, чтобы устранить любые устаревшие запахи.

Читайте также: Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: советы молодым хозяйкам

Кофейная гуща

Кофейная гуща известна своей способностью поглощать запахи. Просто поместите миску с сухой кофейной гущей в микроволновку и оставьте ее на ночь, и она впитает все неприятные запахи, а утром микроволновка будет пахнуть свежестью.

Мыло и вода

Раствором мыла для посуды и воды можно протереть внутреннюю часть микроволновки, расщепляя остатки, вызывающие неприятный запах. Однако важно тщательно промыть и высушить внутреннюю поверхность, чтобы удалить остатки моющего средства.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!